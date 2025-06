Si fingono carabinieri e truffano un’anziana | arrestati due uomini grazie alla prontezza della vittima

In un'operazione che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza, due truffatori si sono spacciati per carabinieri tentando di ingannare un’anziana di Imola. Grazie alla reazione immediata della vittima, che ha intuito l’inganno, sono stati arrestati e assicurati alla giustizia. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante essere vigili e diffidare di chi si presenta in modo sospetto, proteggendo così i nostri cari da truffe sempre più sofisticate.

Nel pomeriggio del 27 giugno 2025, due uomini – un cinquantenne e un ventenne, entrambi italiani – sono stati arrestati per una truffa ai danni di un’anziana residente a Imola, dopo essersi spacciati per carabinieri. I due si sono presentati alla porta della donna raccontandole che il figlio era stato arrestato per aver investito un bambino di quattro anni. Hanno aggiunto che, per evitare il carcere, la donna avrebbe dovuto pagare una cauzione immediata. Colta dal panico e convinta della gravità della situazione, la vittima ha consegnato ai truffatori tutto ciò che aveva in casa: 187 grammi di gioielli in oro, del valore di circa 11. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Si fingono carabinieri e truffano un’anziana: arrestati due uomini grazie alla prontezza della vittima

In questa notizia si parla di: carabinieri - anziana - arrestati - uomini

