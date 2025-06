Si ferma il lavoro al sole nelle ore da bollino rosso Fontana | Oggi l’ordinanza

In Lombardia, l'ondata di caldo estremo obbliga a sospendere il lavoro all'aperto nelle ore più calde, secondo l'ordinanza regionale attesa nel pomeriggio. Il presidente Fontana ha annunciato che, dopo una riunione con i sindacati, verrà emanata una misura per proteggere i lavoratori dall’esposizione prolungata al sole e allo sforzo intenso. Una decisione che mira a tutelare la salute durante le giornate di bollino rosso.

Arriverà nel pomeriggio l’ordinanza regionale per sospendere le attività lavorative con esposizione prolungata al sole e con elevato sforzo fisico nelle ore più calde del giorno. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine di un evento a Milano. “Oggi faremo una riunione con i sindacati e poi emaneremo l’ordinanza, penso oggi stesso – ha dichiarato -. Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”. I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil avevano lanciato nei giorni scorsi un appello all’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per chiedere un’ordinanza urgente per bloccare le attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le 12 e 16. 🔗 Leggi su Bergamonews.it