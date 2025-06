Si chiude l’esperienza della Miwa Under 17 al torneo Giugliobasket

Si chiude con successo l’esperienza della Miwa Under 17 al torneo “Giugliobasket 2025”, un appuntamento internazionale che ha messo alla prova giovani talenti e spirito di squadra. Con la vittoria della Coppa Campania ancora fresca, i ragazzi sanniti hanno affrontato sfide impegnative con grinta e determinazione, lasciando il segno nel prestigioso contesto di questo torneo. La loro crescita continua, pronti a nuove sfide e successi futuri.

Tempo di lettura: < 1 minuto La squadra Under 17 maschile della Miwa Energia Cestistica Benevento ha da poco terminato la propria esperienza al torneo di categoria “Giugliobasket 2025 – Tornei internazionali del Mare”, tenutosi dal 24 al 28 giugno, che ha visto i giovani sanniti affrontare avversarie di alto livello. La squadra beneventana, fresca di vittoria della Coppa Campania, ha dimostrato grinta e tenacia sin dalle prime partite. Dopo aver terminato il girone al quarto posto, infatti, i ragazzi di coach Murolo hanno fatto bottino pieno, vincendo le restanti tre gare, che hanno permesso ai giovani Boars di chiudere il torneo in tredicesima posizione, ottenendo il miglior piazzamento possibile dopo gli esiti dei gironi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si chiude l’esperienza della Miwa Under 17 al torneo “Giugliobasket”

In questa notizia si parla di: esperienza - miwa - under - torneo

Domani, lunedì 23 giugno, al Palavesuvio sono in programma le Finali Regionali del Torneo Nazionale 3x3 maschile. Si partirà alle ore 17 con la categoria Under 14. ? Alle 18,30 il via alle partite relative agli Under 16, mentre le gare dell’Under 18 pren Vai su Facebook

Si chiude l’esperienza della Miwa Under 17 al torneo “Giugliobasket”; Basket, l’Under 17 della Miwa Benevento protagonista al torneo “Giugliobasket”; Basket, Under 15 e 17 maschili della Miwa Benevento al torneo di Giulianova.

Giovanili Miwa: i gruppi maschili Under 15 e 17 al torneo di Giulianova - Dopo la grande stagione disputata, i gruppi maschili Under 15 e Under 17 della Miwa Energia Cestistica Benevento si preparano ad affrontare il prestigioso torneo estivo “Giugliobasket 2025 – Tornei ... Segnala sanniosport.it

Giovanili Miwa: i gruppi maschili Under 15 e 17 al torneo di Giulianova - Primo piano488 Ultime News488 Calcio184 Serie C173 Basket159 Calcio a 578 Serie A73 Volley50 Sannio Sport 2. Scrive sanniosport.it