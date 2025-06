Si chiamava Roberto D' Alessio il giovane di Elice morto sul colpo dopo uno scontro moto-auto

La tragica scomparsa di Roberto D'Alessio, 28 anni di Elice, ha sconvolto la comunità di Castilenti. La sua vita si è spezzata in un attimo durante lo scontro fatale tra moto e auto lungo una strada comunale. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e l'importanza della sicurezza su strada. Iscriviti per restare aggiornato su questa tragedia e sulle misure di prevenzione.

Si chiamava Roberto D'Alessio la vittima del tragico scontro tra una moto (sulla quale era in sella) e una automobile nel comune di Castilenti. A perdere la vita il giovane di Elice che aveva 28 anni. Lo scontro è avvenuto lungo una strada comunale in località Villa San Romualdo. Iscriviti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: scontro - chiamava - roberto - alessio

Scontro tra un'auto e una moto all'intersezione via Cavata/via Tre Ponti, sul posto i soccorsi e la Polizia Locale per i rilievi Vai su Facebook

Si chiamava Roberto D'Alessio il giovane di Elice morto sul colpo dopo uno scontro moto-auto; Si chiamava Roberto D'Alessio il giovane di Elice morto sul colpo dopo uno scontro moto - auto; Roberto Alessi, tra “Tentazioni e Castighi” del gossip e Morgan e Angelica Schiatti: “Molti giudici e boia prima ancora del processo…”.

Scontro tra auto e moto a Cernusco sul Naviglio: Alessio Pessina muore a 30 anni - Fanpage.it - Non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale Alessio Pessina, il 30enne rimasto gravemente ferito ieri mattina in uno scontro tra la sua moto e un’auto a Cernusco sul Naviglio. Secondo fanpage.it

Al GF è scontro tra Simona e Alessio: "Non permetterti di giudicarmi come madre" - Fanpage.it - Al Grande Fratello è scontro tra Simona Tagli e Alessio Falsone, che dopo gli screzi degli ultimi giorni hanno avuto un pesante battibecco nel corso della puntata del 21 febbraio. Come scrive fanpage.it