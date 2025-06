Si attende solo l’annuncio per Noa Lang al Napoli

Il mondo del calcio si prepara all'ennesima rivoluzione: dopo aver concluso la trattativa con il PSV, l'attesa ora si concentra sull'annuncio ufficiale di Noa Lang al Napoli. La tifoseria azzurra sogna già in grande, mentre l'ultimo tassello sta per inserirsi nel mosaico di mercato partenopeo. L’atto finale è solo questione di ore: quando il tweet di ADL sancirà questa nuova avventura, i sogni diventeranno realtà .

