Sì alla perizia psichiatrica per Chiara Petrolini | è accusata di aver seppellito in giardino i corpi dei suoi due figli

È iniziato il procedimento per Chiara Petrolini, la studentessa di 21 anni sospettata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa. Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica e solleva molte domande sulle motivazioni e sui fatti che hanno portato a questa tragica vicenda. La perizia psichiatrica rappresenta un passo cruciale nel processo, volto a chiarire lo stato mentale della giovane al momento dei presunti crimini.

È iniziato il processo per Chiara Petrolini, la studentessa di 21 anni accusata del duplice omicidio dei propri figli e di soppressione dei loro cadaveri. La giovane, secondo l'accusa, avrebbe ucciso i neonati subito dopo i rispettivi parti e avrebbe sepolto i loro corpi nel giardino della casa. 🔗 Leggi su Today.it

Ha preso il via il processo in Corte di assise a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, partoriti e sepolti nel giardino della villetta d

