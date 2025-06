Shopping e cultura | a Lucca tornano i Giovedì di luglio

un'opportunità unica di vivere la magia del centro storico in un’atmosfera alla moda, tra luci soffuse e vetrine gremite di novità. I "Giovedì di luglio" promettono serate di shopping, cultura e divertimento, rendendo Lucca ancora più irresistibile sotto le stelle. Non perdete l’occasione di scoprire il fascino della città in un modo tutto nuovo: un’esperienza che unisce tradizione e modernità in un perfetto blend estivo.

Lucca, 30 giugno 2025 - Tornano anche quest’estate i tanto attesi “ Giovedì di luglio”, le serate di shopping sotto le stelle promosse dal Centro commerciale naturale Città di Lucca di Confcommercio. Un appuntamento ormai tradizionale, che animerà il centro storico con cinque aperture straordinarie dei negozi nei giovedì del mese: 3, 10, 17, 24 e 31 luglio. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera, offrendo a lucchesi e turisti la possibilità di passeggiare tra le vetrine illuminate, gustare un aperitivo o cenare nei tanti bar e ristoranti della città. “Un’iniziativa che funziona e che portiamo avanti con convinzione da anni – commenta il presidente del CCN Matteo Pomini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Shopping e cultura: a Lucca tornano i “Giovedì di luglio”

