Shangai raccolta firme dei cittadini per combattere il degrado Palumbo | Ampliare gli orari della sede della Municipale

I residenti di Shangai si sono uniti per contrastare il degrado crescente nel quartiere, manifestando il proprio disappunto con una raccolta firme indirizzata al consigliere Alessandro Palumbo (FdI). La richiesta principale riguarda l’ampliamento degli orari della sede della municipale, nel tentativo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e ripristinare sicurezza e decoro. È ora di agire insieme per rivendicare un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

I residenti di Shangai hanno segnalato al consigliere Alessandro Palumbo (FdI) diverse criticità nel proprio quartiere lamentando "la totale assenza delle forze dell'ordine nel presidiare l'area". Per questo è partita una raccolta firme in numerose attività della zona per combattere il degrado e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

