Sfuggito al rimpatrio in aereo | ecco la foto dell’uomo ancora in fuga

Sfuggito al rimpatrio in aereo, ecco la foto dell’uomo ancora in fuga. Bologna, 30 giugno 2025 – Mohamed Elmehdaoui, 29 anni, è riuscito a eludere le forze dell’ordine mentre veniva imbarcato su un volo diretto in Marocco. Clandestino, ma senza reati gravi, la sua latitanza preoccupa le autorità. La Polizia ha diffuso la sua immagine, confidando nel senso civico dei cittadini: considerato che...

Bologna, 30 giugno 2025 – Si chiama Mohamed Elmehdaoui L’uomo di 29 anni che, sabato scorso, è riuscito a sfuggire alla polizia che lo stava imbarcando su di un volo per rimpatriarlo nel suo Paese di origine, il Marocco. L’uomo è un clandestino, ma a suo carico non sembrano esserci reati gravi. Essendo ancora latitante, però, la Polizia ha fornito la sua foto al fine di agevolare le eventuali segnalazioni di chi lo avesse visto, considerato che l’uomo è ancora in fuga. La fuga rocambolesca nel tardo pomeriggio di sabato quando, poco prima che lo imbarcassero, l’uomo è riuscito a scappare, a torso nudo e a tutta velocità, ha attraversato la pista dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfuggito al rimpatrio in aereo: ecco la foto dell’uomo ancora in fuga

