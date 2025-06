Sexto ‘Nplugged 2025 in Friuli quattro giorni di concerti il programma

Sei pronto a vivere un’esperienza musicale indimenticabile? Sexto ‘Nplugged 2025 sta per arrivare, portando quattro giorni di concerti esclusivi nel suggestivo borgo medievale di Sesto al Reghena. Un festival che unisce musica dal vivo, atmosfere magiche e un paesaggio che sembra uscito da un sogno. Non perdere l’occasione di immergerti in questa atmosfera unica: il programma completo ti aspetta per regalarti emozioni autentiche e indimenticabili.

Il programma completo dell'edizione 2025 di Sexto 'Nplugged, festival in uno dei borghi medievali più belli del Friuli Venezia Giulia. Manca ormai meno di una settimana all'inizio di Sexto 'Nplugged, un festival unico nel suo genere, capace di trasformare la musica dal vivo in un'esperienza intima e suggestiva. Immerso nel fascino senza tempo di Sesto al Reghena, uno dei borghi medievali più belli d'Italia, il festival si distingue per la sua atmosfera raccolta e raffinata, lontana dai grandi eventi di massa. La storica Abbazia di Sesto al Reghena diventa un palcoscenico d'eccezione, dove artisti di calibro internazionale e locale si esibiscono in performance dal forte impatto emotivo.

Sexto 'Nplugged meets Kristalia, anteprima speciale con Charlie Risso - Mercoledì 4 giugno, il Club Kristalia di Prata di Pordenone ospiterà un'anteprima imperdibile: Sexto 'Nplugged incontra Charlie Risso! Un evento che unisce musica, arte e convivialità, perfetto per chi ama vivere esperienze uniche.

? CONVERGENZE ? MUSICA/ARTE/AMBIENTE/INCONTRI spin off Sexto 'Nplugged ? 14 giugno 2025 dalle ore 10:00 all'Antica Centrale Idroelettrica A. Pitter Malnisio - Montereale Valcellina - PORDENONE Una giornata tra MUSICA, ARTE, NATURA, I Vai su Facebook

