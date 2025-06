Seveso in pensione Massimo Donati il medico del post-diossina | Nessun ricambio 7 posti vuoti

Seveso si prepara a salutare un’era: Massimo Donati, medico di famiglia dal 1980 e testimone silenzioso di decenni di cambiamenti nel servizio sanitario, si avvia alla pensione. Con sette posti vacanti e nessun ricambio, il suo addio rappresenta la fine di un capitolo ricco di storie e emozioni. Dopo aver vissuto la nascita del sistema, Donati lascia un’eredità fatta di dedizione e passione, mentre la comunità si chiede come proseguirà questa tradizione di cura.

Seveso (Monza e Brianza) 30 giugno 2025 – " Vado in pensione dal servizio sanitario nazionale dopo averne vissuto la parabola fin dalla sua nascita. Ho iniziato la mia attività di medico di famiglia proprio il fatidico 1 gennaio 1980, giorno in cui veniva attivata la legge 833 che creava il nuovo sistema accorpando tutti gli ospedali e le mutue esistenti. Ho vissuto le emozioni e gli entusiasmi degli inizi, la voglia di costruire il nuovo, di far crescere la professionalità e i servizi di una nuova medicina fortemente radicata in quel territorio in cui doveva porre le sue radici". Massimo Donati, già sindaco di Seveso e medico del dopo diossina, va in pensione non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe.