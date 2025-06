Settimana corta Rotondi | Chi è sempre nella capitale resta lontano dai cittadini

«Il lavoro di un parlamentare non deve essere valutato solo rispetto a quanto produce in Aula, ma in base alla presenza sul territorio o meglio valutandone la capacità di impostare e proporre i problemi. Chi è sempre nel palazzo è distratto dalle sofferenze della gente. Farà contento il suo partito, ma non porterà certamente avanti le istanze di chi lo ha votato». A dirlo Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia. Si ritrova con la proposta del ministro Ciriani? «Un parlamentare, a mio parere, dovrebbe stare di più nelle comunità. È quello il suo mestiere». Possiamo dire che, rispetto a qualche anno fa, le abitudini, in tal senso, sono cambiate? «Dipende dalle usanze dei singoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Settimana corta, Rotondi: «Chi è sempre nella capitale resta lontano dai cittadini»

