Settimana corta Paita | Bastano tre giorni sui territori per rappresentare i cittadini al meglio

Perché, a suo parere, occorre lavorare con maggiore impegno e dedizione, sfruttando al massimo il tempo disponibile per affrontare le sfide del Paese. Solo così si può garantire una rappresentanza efficace e risolvere davvero i problemi dei cittadini. La soluzione non sta nel ridurre le ore di lavoro, ma nel valorizzare ogni momento dedicato alla tutela degli interessi pubblici.

«Visto che siamo ben pagati e abbiamo più di qualche agevolazione, dobbiamo meritarci il privilegio di rappresentare questo Paese. La proposta del ministro Ciriani è completamente sbagliata. Non abbiamo bisogno di ridurre e contrarre il lavoro dell'Aula, piuttosto di intensificarlo, renderlo più agevole. Ci sono problemi che non possono aspettare». A ribadirlo il capogruppo di Italia Viva Raffaella Paita. Perché, a suo parere, occorre lavorare di più? «Con la riduzione del numero dei parlamentari è diventato molto difficile stare dietro a tutte le Commissioni. Non so come il ministro abbia elaborato questa proposta, ma direi che quanto percepisco ogni giorno è l'opposto di quanto detto dall'esponente del governo.