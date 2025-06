Settimana all’insegna del caldo africano | temperature fino a 4 5 gradi sopra la media stagionale

Prepariamoci a vivere una settimana all'insegna del caldo africano, con temperature che sfiorano i 35°C e un’afa intensa che potrebbe mettere alla prova il nostro benessere. Secondo le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo, il sole sarà incontrastato e le temperature sopra la media stagionale. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore e goderti l’estate in sicurezza.

La settimana prosegue all'insegna del caldo africano con sole incontrastato e temperature fino a 45°C sopra la media stagionale. Queste le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo. Sulla città previste massime tra 32 e 35°C con afa elevata e disagio fisico tra moderato e forte.

Meteo, sarà una settimana all'insegna del maltempo e dei temporali LE PREVISIONI - Questa settimana si preannuncia caratterizzata da un maltempo diffuso su gran parte d'Italia, con piogge e temporali in arrivo.

Buongiorno. Poco da dire dal punto di vista meteo. Ci apprestiamo a vivere un altra settimana all'insegna del caldo e delle temperature saldamente superiori alla media a causa della solita rimonta del promontorio nord africano che fino a mercoledi interesser Vai su Facebook

Ancora una giornata all'insegna del gran caldo con temperature che continueranno a sfiorare i 40°. Dal 4-5 luglio è possibile un allontanamento dell'anticiclone. Vai su X

