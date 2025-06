Sette morti durante le proteste antigovernative in Togo

Le tensioni esplodono a Lomé, dove le proteste antigovernative si sono trasformate in tragedia: sette vittime e decine di feriti. La situazione attuale solleva gravi preoccupazioni sul rispetto dei diritti e sulla stabilità del Togo, richiedendo attenzione e azioni concrete per ristabilire la pace. Leggi come questi eventi stanno scuotendo il paese e quali sono le implicazioni future.

Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite negli scontri scoppiati durante le manifestazioni antigovernative a Lomé, hanno affermato il 29 giugno alcune organizzazioni della società civile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sette morti durante le proteste antigovernative in Togo

