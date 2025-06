Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

L’estate romana si anima ancora una volta con la XII edizione del Sessantotto Village 2025! Dal cuore pulsante del Parco Talenti, un ricco programma di musica, spettacoli e intrattenimento gratuito promette di rendere indimenticabile questa stagione. Che tu voglia ballare, cantare o semplicemente divertirti, questo evento è il punto di riferimento per vivere appieno l’atmosfera estiva di Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma e scopri i festival imperdibili della città!

E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Programma concerti di LUGLIO 2025. Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario: 2 luglio (mercoledì): Antonello Venditti Tribute Band 4 luglio (venerdì): Zucchero Tribute 5 luglio (sabato): Madonna Tribute 6 luglio (domenica): Neil Young Tribute 9 luglio (mercoledì): Genesis Tribute Band – “Estro” 11 luglio (venerdì): Spice Girls Tribute Band – “Back to the Girls” 12 luglio (sabato): Dance Jam Set Live 13 luglio (domenica): Once Upon a Time 16 luglio (mercoledì): Greg & The Frigidaire 18 luglio (venerdì): Oasis Tribute Band 19 luglio (sabato): Adika Pongo 20 luglio (domenica): ABBA Tribute Band 23 luglio (mercoledì): Renato Zero Tribute – “Via Tagliamento” 25 luglio (venerdì): Pink Floyd Tribute 26 luglio (sabato): Raffaella Carrà Tribute – “Forte Forte” 27 luglio (domenica): La Banda dei Ranocchi 30 luglio (mercoledì): Mina Tribute Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti! Il Sessantotto Village non è solo musica: Street food e beverage. 🔗 Leggi su Funweek.it