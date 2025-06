Servizio mense a rischio il futuro lavorativo di circa 100 dipendenti

L'incertezza grava sul futuro di circa 100 dipendenti impegnati nella mensa di Latina, con oltre 3.000 pasti serviti ogni giorno. L'incontro tra sindacato, Dussman Service e Vivevenda non ha portato a un accordo, lasciando il destino di queste famiglie in sospeso. La lotta per salvaguardare i posti di lavoro si intensifica, mentre la comunità si mobilita per trovare soluzioni che garantiscano continuità e dignità a chi opera nel servizio.

Non ha dato esito positivo l'incontro tra il sindacato Clas e le società Dussman Service, la società uscente per il servizio mense a Latina e la subentrante Vivevenda. A rischio c'è il futuro occupazionale dei circa 100 lavoratori, che producono oltre 3mila pasti giornalieri, presso i servizi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

