Servizio di messa a disposizione e corsi sostegno 40 CFU | quando è valido ai fini dell’accesso

Se sei interessato a perfezionare la tua carriera scolastica, sapere quando il servizio di messa a disposizione e i corsi di sostegno da 40 CFU sono validi ai fini dell’accesso è fondamentale. La corretta documentazione e il rispetto di requisiti specifici possono fare la differenza nel riconoscimento delle tue competenze e qualifiche. Scopriamo insieme come assicurarti che il tuo percorso sia riconosciuto e valorizzato nel sistema educativo italiano.

Il servizio scolastico svolto tramite Messa a Disposizione (MAD) può essere riconosciuto ai fini dell’accesso ai percorsi di abilitazione o ai corsi sostegno da 40 CFU, ma solo in presenza di precisi requisiti. Titolo di studio, ordine e grado di servizio, e coerenza normativa sono le condizioni che determinano la validità del servizio svolto Requisiti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

