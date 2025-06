Serve una legge sui partiti per salvare l’articolo 49 della Costituzione

In un’epoca dominata dalla tecnologia e dalle distanze virtuali, riscoprire il valore dell’incontro in presenza diventa una sfida fondamentale. Quando si tratta di tutelare i nostri diritti costituzionali, come sancito dall’articolo 49, è importante ripensare alle modalità di partecipazione politica, creando spazi autentici di confronto e coinvolgimento. Quale luogo potrebbe rappresentare il faro per far respirare di nuovo questa esigenza di vicinanza e impegno reale?

Nell’epoca del tutto a distanza, può essere utile ripensare a piccole porzioni di vita vissute tutte in presenza. Se è vero che esiste un rapporto tra sensibilità e formazione politica, e spazi di partecipazione, ripartire dall’esserci – oltre la costrizione delle videochiamate – potrebbe essere un buon primo passo per recuperare quel distacco da temi e strumenti di comprensione. Quale luogo ripristinare, per far respirare di nuovo questo circolo virtuoso, se non le stesse sedi politiche e partitiche? La nuova campagna di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo è tutta improntata alla «Realtà – o realtà multiple – che non possiamo ignorare». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Serve una legge sui partiti per salvare l’articolo 49 della Costituzione

Perché (e come) salvare i partiti