Serve un commissariamento Solo così si farà chiarezza

Oggi per Amo si apre una svolta cruciale: Maria Grazia Modena, consigliera di Modena, sottolinea come i rappresentanti pubblici siano chiamati a decidere tra un commissariamento deciso per fare chiarezza e prevenire future crisi, o una rapida normalizzazione per ripristinare la calma. In questa scelta si gioca il futuro dell’ente e la tutela dei cittadini. La decisione finale potrebbe segnare un nuovo capitolo, determinando se lasciar emergere le verità o chiudere il caso in fretta.

Oggi per Amo è il giorno della verità – dice Maria Grazia Modena, consigliera di Modena per Modena – I rappresentanti dei soci pubblici (presidente della Provincia e 47 sindaci) dovranno prendere la decisione se andare a fondo del bubbone che si è aperto, affinché casi del genere non possano più ripetersi in futuro, procedendo al commissariamento dell’ente oppure se procedere ad una rapida normalizzazione e silenziazione del tutto con la sostituzione del presidente uscente, Stefano Reggianini, con il designato Andrea Bosi. "Penso che al cospetto di una società pubblica, travolta da uno scandalo che presumibilmente coinvolge un dipendente – dice Modena – i comportamenti di buon governo e di buon senso, a salvaguardia della trasparenza e dell’interesse della cosa pubblica, richiedano provvedimenti atti a dare adeguata risposta a tre condizioni al contorno: La prima: l’individuazione del o dei colpevoli del reato, soddisfatta con la formale denuncia in procura presentata la settimana scorsa dall’Agenzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve un commissariamento. Solo così si farà chiarezza"

