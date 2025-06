Serra Club la nuova presidente dell' associazione è Ornella Antoniolli

Con grande entusiasmo, Ferrara accoglie Ornella Antoniolli come nuova presidente del Serra Club, un punto di riferimento per la comunità cattolica e il dialogo interculturale. Con la sua leadership, il club, forte di una quarantina di iscritti, continuerà a supportare iniziative di solidarietà e crescita spirituale.

Ornella Antoniolli è la nuova presidente del Serra Club Ferrara, l'associazione cattolica internazionale che Romeo Sgarbanti portò in città all'inizio degli anni Novanta. Il club, che conta una quarantina di iscritti, opera a sostegno delle.

Questo pomeriggio ho partecipato, con il vicesindaco Rosa Lampasona e l'assessore Elvira Serra, al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) presso 'La Sciabica'. Oltre a portare i saluti al Presidente Nazionale Carlo Fo

Serra Club, la nuova presidente dell'associazione è Ornella Antoniolli; Associazioni: Serra International Italia, a Bologna il XIX Congresso nazionale. Nel biennio 2025-2027 Maria Lo Presti nuova presidente; Grosseto, a Giulio Poli il primo premio provinciale e nazionale del concorso del Serra Club.

Associazioni: Serra International Italia, a Bologna il XIX Congresso nazionale. Nel biennio 2025-2027 Maria Lo Presti nuova presidente - Nella cornice del Savoia Hotel Regency di Bologna, dal 20 al 22 giugno, si è tenuto il XIX Congresso nazionale di Serra International Italia, associazione impegnata nell'accompagnamento delle vocazion

Imperia: passaggio di consegne alla guida del Serra Club 541. Marco Revello alla presidenza per il biennio 2025/2027 - Si è svolto ieri sera il meeting di fine anno sociale con il passaggio delle consegne del Serra Club Imperia541.