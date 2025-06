Serie D Il Siena riparte dal terzino Ciofi Da domani al via i nuovi contratti

Inizia una settimana cruciale per la Robur Siena, pronta a rinnovarsi e rafforzarsi. Dopo aver salutato diversi calciatori in scadenza, il club si prepara a svelare le prime novità in entrata, con l'attenzione puntata sul terzino Jacopo Ciofi, protagonista di una buona stagione a Montevarchi. Con l'apertura dei contratti da domani, il Siena dà il via a una nuova fase, pronta a riscrivere il suo cammino.

Per la Robur inizia oggi una settimana importante che dovrebbe essere portatrice di qualche novità in entrata dopo che fin qui il club ha pensato più che altro a congedare i tanti calciatori in scadenza. Da domani, 1 luglio, è infatti possibile sottoscrivere nuovi contratti e il primo dovrebbe essere quello del terzino Jacopo Ciofi, reduce da una discreta annata a Montevarchi dove è stato apprezzato da Lelli, che sarà il vice di Bellazzini. Ciofi nelle idee del nuovo duo in panchina e del ds Guerri sarà l’esterno sinistro naturale e soprattutto titolare. Una scelta che ha escluso automaticamente la permanenza, nonostante un altro anno di contratto di Di Paola, uno dei migliori bianconeri dello scorso torneo e per di più ancora per una stagione considerabile un under. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Siena riparte dal terzino Ciofi. Da domani al via i nuovi contratti

