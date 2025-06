Serie C e Decathlon svelato il nuovo pallone

Un’occasione unica per scoprire il nuovo simbolo del calcio di Serie C: Decathlon e Lega Pro hanno presentato il pallone Sky Wifi 2025-26 in un contesto storico come Palazzo Vecchio a Firenze. Un evento all’insegna dell’innovazione e della tradizione, che ha messo in mostra il design esclusivo firmato Kipsta. Questo pallone rappresenta più di un semplice strumento di gioco: è il cuore pulsante del prossimo campionato, pronto a scrivere nuove emozioni.

Il nuovo pallone della Serie C Sky Wifi 2025-26 è stato presentato oggi da Lega Pro e Decathlon in una cornice d'eccezione: Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. All'interno di uno dei simboli più significativi della città che ospita la Lega Pro, tra le tante opere d'arte presenti, è stato svelato il vero protagonista del prossimo campionato. Frutto di un design esclusivo firmato Decathlon Kipsta, il pallone è stato sviluppato da un team di ingegneri specializzati e presenta una struttura che combina microfibra, schiuma e scanalature, assicurando un'esperienza di gioco unica e certificata FIFA QUALITY PRO.

