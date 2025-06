Serie B Sampdoria | obiettivo rientrare nel Salary cap! Ecco quanto serve per evitare una penalizzazione

La Sampdoria ha un obiettivo chiaro: rispettare il salary cap di 9 milioni di euro imposto dalla Serie B per evitare penalizzazioni. Con la campagna di rientro già in atto, i blucerchiati si preparano a fare i conti con numeri e strategie precise, puntando a garantire stabilità e competitività . Ma quanto serve davvero per raggiungere questo traguardo? Ecco i dettagli che potrebbero cambiare le sorti della squadra.

Sampdoria: obiettivo rientrare nel Salary cap! Ecco quanto serve per evitare una penalizzazione La Sampdoria lavora a testa bassa con un obiettivo chiaro: rientrare nel salary cap imposto dalla Serie B, fissato a 9 milioni di euro complessivi per il monte ingaggi dei tesserati federali. Lo rivela Il Secolo XIX, sottolineando come il presidente Matteo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie B, Sampdoria: obiettivo rientrare nel Salary cap! Ecco quanto serve per evitare una penalizzazione

In questa notizia si parla di: sampdoria - obiettivo - rientrare - salary

Sampdoria-Salernitana, obiettivo 30mila tifosi al Ferraris. Biglietti falsi, la società invia i dati alla Postale - Da quando è stata aperta la prevendita per il grande match tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica sera al Ferraris, l'entusiasmo dei tifosi si è fatto sentire.

Sampdoria, tra tetto salariale, stipendi e rate: servono 15 milioni entro fine luglio. Uno sponsor per il ritiro?; Sampdoria, servono 15 milioni entro il 31 luglio per evitare una penalizzazione; Sampdoria al risparmio entro il 31 luglio.

Sampdoria, tra tetto salariale, stipendi e rate: servono 15 milioni entro fine luglio. Uno sponsor per il ritiro? - La Sampdoria entra in un’estate calda, con un solo obiettivo prioritario sul tavolo: rientrare nel salary cap della Serie B. Da calciomercato.com

Sampdoria al risparmio entro il 31 luglio - L’articolo di Damiano Basso ci descrive l’obiettivo della Sampdoria, chiamata a una corsa contro il tempo per rientrare nel tetto salariale ... Scrive tifosipalermo.it