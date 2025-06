Serie anime 2025 annuncia il ritorno per la stagione 2 nel 2026

L’attesa è finita: la serie anime My Hero Academia: Vigilantes tornerà nel 2026 con una seconda stagione ufficiale, confermata da un annuncio entusiasmante. Questo spin-off, ambientato come prequel della celebre saga, continua a conquistare i fan con trame avvincenti e uno stile visivo eccezionale. I sviluppi recenti promettono emozioni ancora più intense, rendendo questo ritorno imperdibile per tutti gli appassionati di hero story. Rimanete sintonizzati per scoprire i dettagli esclusivi!

annuncio ufficiale per la seconda stagione di my hero academia: vigilantes. La serie My Hero Academia: Vigilantes ha ricevuto conferma ufficiale per una nuova stagione, con un'anteprima sulla data di uscita prevista nel 2026. Questo spin-off prequel della popolare saga originale si distingue per una narrazione innovativa e uno stile visivo di alta qualità, che lo rendono uno dei punti di forza del franchise. sviluppi recenti e dettagli sulla produzione. conferma della seconda stagione e data di uscita. Dopo il finale della prima stagione, è stato annunciato tramite il canale ufficiale su X che la serie tornerà con una seconda stagione prevista per il 2026.

