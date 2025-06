Serie A una pioggia d’oro improvvisa sul calcio italiano

La Serie A si prepara a una vera e propria pioggia d’oro, trasformando il 30 giugno in un giorno decisivo non solo per i bilanci, ma anche per il futuro del calcio italiano. Tra trattative confidentiali e scenari imprevedibili, potrebbe infatti arrivare un colpo di scena che cambierà le regole del gioco. Resta con noi: il grande spettacolo sta per cominciare.

Il 30 giugno non è solo il giorno dei bilanci. Potrebbe diventare il giorno del colpo di scena. Nelle ultime ore, infatti e come raccontato dalla edizione odierna de La Repubblica, prende corpo una transazione che potrebbe mettere la parola fine a una delle battaglie legali più lunghe, complesse e silenziosamente esplosive del calcio italiano: quella tra la Lega Serie A e tre grandi player del mercato audiovisivo – IMG, MP & Silva e Be4 – accusati di aver pilotato per anni il valore dei diritti tv internazionali, tenendolo artificialmente basso. Il presunto cartello dei diritti: dieci anni sotto inchiesta.

