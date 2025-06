Sergio Bonelli Editore presenta TEX E GLI INDIANI

Il 8 luglio, tornano le emozioni di Tex con una nuova avventura che appassionerà i fan di sempre. Dopo il successo di "Il mio nome è Tex", la saga continua con "Tex e gli Indiani", un titolo imperdibile che vede il celebre Ranger confrontarsi con la crudele nemesi Zhenda. Sulle Terre Alte si respirano tensione e mistero: la battaglia tra bene e male si fa sempre più intensa, lasciando il lettore col fiato sospeso…

Il prossimo 8 luglio ritornano in libreria e fumetteria le storiche strenne di Tex. Dopo il successo de IL MIO NOME È TEX, pubblicato lo scorso anno, sbarca ora sugli scaffali TEX E GLI INDIANI, l'imperdibile titolo che vede protagonista una delle più celebri nemesi del Ranger: Zhenda. Sulle Terre Alte si allunga l'ombra minacciosa della strega Zhenda. La rancorosa megera mira a insediare il figlio Sagua come capo dei Navajos al posto di Tex e, per raggiungere il proprio scopo, non si fa alcuno scrupolo. Sulle tracce della strega, Tex e Tiger Jack dovranno respingere le incursioni dei Navajos a lei fedeli finché a dargli man forte arriveranno anche Kit Willer e Big Elk.

