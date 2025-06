Sere d' estate con il Fai sul lago di Como tutto il programma dell' estate

Immergiti nelle magiche sere d’estate con il FAI sul Lago di Como, dove un programma ricco di oltre 400 iniziative ti accompagnerà fino a settembre 2025. In tutto il Paese, tra Piemonte e Sicilia, Puglia e Lombardia, il FAI anima 30 beni storici e ambientali con eventi coinvolgenti e imperdibili. Scopri come vivere al meglio questa estate all’insegna della cultura, della natura e della bellezza: un’esperienza indimenticabile ti aspetta!

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche - nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato. 🔗 Leggi su Quicomo.it