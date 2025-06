Serbia proteste a Belgrado contro arresti manifestanti antigovernativi

In Serbia, le strade di Belgrado e di altre città si sono trasformate in un mare di proteste vibranti, mentre migliaia di cittadini chiedono giustizia e trasparenza. I blocchi stradali, scaturiti dalla richiesta di rilascio dei manifestanti arrestati durante gli scontri con la polizia, evidenziano un crescente malcontento verso il governo, accusato di incitamento alla violenza e di illegittimità. La tensione rimane alta mentre la società si mobilita per difendere i propri diritti, mettendo in discussione il futuro politico del paese.

Migliaia di persone hanno organizzato blocchi stradali in Serbia per chiedere il rilascio dei manifestanti antigovernativi arrestati durante gli scontri con la polizia. I blocchi sono stati istituiti ieri a Belgrado e in altre città, in seguito alla grande manifestazione di sabato per chiedere elezioni anticipate. I manifestanti accusano il governo di incitamento alla violenza e lo definiscono illegittimo. La polizia ha riferito di 48 agenti feriti e 77 arresti, con 38 persone ancora in custodia. Il presidente Aleksandar Vucic ha condannato i disordini, accusando i manifestanti di tentare di destabilizzare lo Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serbia, proteste a Belgrado contro arresti manifestanti antigovernativi

