Le strade di Belgrado e Novi Sad tremano ancora, mentre gli studenti e i cittadini scendono in piazza per chiedere un cambiamento reale. Dopo il tragico crollo della pensilina ristrutturata, la rabbia si è trasformata in una potente mobilitazione contro il governo Vucic. Le proteste, sempre più numerose e determinate, chiedono elezioni anticipate e trasparenza. Il futuro della Serbia è in bilico: cosa riserverà questa ondata di insurrezione?

Nuove proteste in Serbia contro il governo Vu?i?. Le proteste sono iniziate dopo il crollo mortale della pensilina di una stazione ferroviaria appena ristrutturata nella città di Novi Sad nel novembre 2024. A guidare le proteste sono principalmente gli studenti. I manifestanti chiedendo elezioni anticipate. Nuove proteste in Serbia Nuova manifestazione a Belgrado contro il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Serbia: nuove proteste contro il governo Vu?i?

In Serbia dilagano le proteste, gli studenti in piazza contro il governo chiedono di tornare “immediatamente alle urne” - In Serbia, le piazze si riempiono di studenti determinati a cambiare il corso del proprio futuro. In un momento di crisi istituzionale senza precedenti, la loro voce si fa sentire forte e chiara, chiedendo immediato scioglimento del Parlamento e nuove elezioni.

Serbia in subbuglio: cosa c'è dietro le proteste contro il governo - La situazione in Serbia è esplosiva: scopri i motivi dietro le proteste e le conseguenze che potrebbero derivarne. Lo riporta notizie.it

Serbia, scontri alla manifestazione contro il governo. Feriti e arresti - Oltre 100mila persone in piazza per chiedere elezioni anticipate Da oltre sette mesi le proteste studentesche in tutta la Serbia chiedono la fine del governo di Alksander Vucic ed elezioni anticipate. Segnala informazione.it