Serbia la minaccia di Mosca | No a rivoluzioni colorate volute dall' Occidente

Tensione crescente nei Balcani: la Serbia si oppone alle rivoluzioni colorate promosse dall'Occidente, mentre Mosca si schiera al fianco di Belgrado. La regione, già sotto pressione, potrebbe esplodere nuovamente in un terremoto geopolitico, con l'intervento russo che aggiunge nuovi brividi a uno scenario incerto. Riusciranno i leader europei a sedare le fiamme o il fuoco balcanico diventerà inarrestabile?

Bomba-Balcani pronta a esplodere di nuovo? Dalle parti di Belgrado c'è fermento e ora l'alleato russo interviene. "Ci auguriamo vivamente che i Paesi occidentali, che come al solito cercano sempre di approfittare di determinati eventi interni in vari Paesi per promuovere i propri interessi a scapito di quelli degli altri partner del Paese in questione, questa volta non si impegnino nelle loro rivoluzioni colorate". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando della Serbia. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "La Serbia ha già vissuto più volte problemi simili", ha proseguito Lavrov, "stiamo monitorando la situazione, siamo interessati a che questi disordini si plachino, come ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, sulla base della costituzione e delle leggi di questo Stato amico". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serbia, la minaccia di Mosca: "No a rivoluzioni colorate volute dall'Occidente"

