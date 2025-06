Serate danzanti senza autorizzazione o in locali sovraffollati e alcol ai minorenni | 5 denunce 7 sanzioni e 8 diffide

Le serate danzanti senza autorizzazione, i locali sovraffollati e la presenza di alcol ai minorenni rappresentano gravi rischi per la sicurezza pubblica. Recentemente, sono state denunciate cinque persone, elevate sette sanzioni e disposte otto diffide per comportamenti irresponsabili e illegali. Tra gli illeciti, spicca l’organizzazione e la pubblicizzazione di eventi non autorizzati sui social, l’apertura di locali privi di certificato di agibilità e la mancanza di personale qualificato per il soccorso sanitario. È fondamentale contrastare queste pratiche per tutelare cittadini e giovani.

C'era chi organizzava, anche pubblicizzandole sui social, serate danzati senza alcuna autorizzazione; chi aveva aperto al pubblico locali privi di certificato di agibilità ; chi faceva movida senza addetti abilitati all'eventuale soccorso sanitario e chi, esattamente per come è emerso negli anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

