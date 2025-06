Seppellì in giardino i suoi neonati inizia il processo per Chiara | corte dispone perizia psichiatrica

Un tragico episodio scuote Vignale di Traversetolo, dove Chiara P., una giovane di soli 22 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi neonati. La richiesta di perizia psichiatrica apre un capitolo cruciale nel quadro giudiziario, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua salute mentale e sulla reale portata dei fatti. Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile vicenda.

È stata chiesta la perizia psichiatrica per Chiara P., la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi neonati a Vignale di Traversetolo.

