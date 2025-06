Senza la prospettiva di una tregua l’economia ucraina crolla | ma a Zelensky va bene anche così Le analisi degli osservatori occidentali

C’era una speranza condivisa di ricostruzione e di pace, che ora si dissolve sotto il peso di un conflitto senza fine. Con l’economia ucraina in crisi e senza una tregua all’orizzonte, le prospettive di ripresa sembrano sempre più lontane. Gli analisti occidentali avvertono: senza una soluzione immediata, i sogni di sviluppo e stabilità rischiano di svanire completamente. Eppure, qual era il vero sogno degli ucraini all’alba di questa crisi?

Anche gli analisti occidentali mettono in guardia sulle condizioni tragiche dell’economia ucraina, privata della speranza di una tregua nel breve termine. Purtroppo, senza tale prospettiva perdono consistenza i progetti di investimento delle compagnie straniere e i prestiti degli enti internazionali. Ottimismo perduto. Lo Washington Post racconta dell’ottimismo che molti ucraini nutrivano nei primi tempi della presidenza Trump. C’era una sensazione diffusa che il conflitto sarebbe terminato presto o che almeno vi sarebbe stata una tregua intorno alla metà del 2025. Quando gli sforzi diplomatici di Washington non hanno dato i frutti ipotizzati, quell’ottimismo è svanito. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Senza la prospettiva di una tregua, l’economia ucraina crolla: ma a Zelensky va bene anche così. Le analisi degli osservatori occidentali

