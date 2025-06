Sempre più psicofarmaci ai cani perché? Il veterinario | Non tutti ne hanno bisogno Utili solo in casi specifici

Sempre più proprietari di cani ricorrono ai psicofarmaci, ma è fondamentale capire quando sono davvero necessari. Non tutti i cani devono vivere sotto farmaci come fluoxetina o benzodiazepine: spesso, il supporto farmacologico si rivela utile solo in casi specifici e sotto stretto controllo veterinario. Luigi Sacchettino, esperto in comportamento animale, ci guida nel comprendere quando e perché integrare questi trattamenti in percorsi di riabilitazione, proteggendo la salute mentale del nostro amico a quattro zampe.

Fluoxetina, benzodiazepine e altri psicofarmaci: molti cani sono sottoposti a trattamenti farmacologici per disturbi del comportamento. Luigi Sacchettino, medico veterinario esperto in comportamento, spiega quando, perché e in quali casi è opportuno associare a percorsi di riabilitazione anche un supporto di questo tipo, in un contesto in cui il cane di famiglia, nelle società occidentali, è vittima anche lui di disturbi che impattano sulla sfera psicologica e che vanno sempre analizzati insieme al contesto e alla relazione in cui Fido è calato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

