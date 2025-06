sempio ha perso la casa la denuncia di lovati e spunta un nuovo incubo

Una nuova ombra si addensa sulla vita di Andrea Sempio, coinvolto nuovamente nel caso Chiara Poggi a 18 anni dal delitto. La sua esistenza è stata sconvolta da accuse e inchieste, mentre la giustizia riapre il capitolo di un mistero mai del tutto chiarito. Tra sospetti e nuovi indizi, il passato torna a farsi strada, lasciando intravedere un futuro ancora più incerto e inquietante. Un caso che continua a tenere col fiato sospeso tutta l’Italia.

Indagato, di nuovo, a 18 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La vita di Andrea Sempio è stravolta, afferma uno dei suoi avvocati, Massimo Lovati intervistato da La Provincia Pavese. L'allora 19enne è indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini della procura di Pavia aperte mentre Alberto Stasi è in carcere con una condanna definitiva per l'omicidio della fidanzata. Lovati torna a ribadire che "ancora non sappiamo quali indizi concreti ci sono a carico del mio assistito. Questa inchiesta è inconsistente", attacca. L'avvocato critica anche la "gogna mediatica" nei confronti dell'indagato che ha avuto pesanti ripercussioni: "Andrea Sempio ha già perso la casa, ora rischia di perdere anche il lavoro". 🔗 Leggi su Iltempo.it