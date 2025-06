Semestre Filtro Medicina | Come affrontarlo e superarlo | Open Day Tutor Up

Sei pronto a conquistare il Semestre Filtro? Partecipa all’Open Day Tutor Up e scopri tutte le strategie per affrontarlo con sicurezza. Ti guideremo attraverso le novità della riforma e ti forniremo gli strumenti per superare gli esami con successo, trasformando questa sfida in un’opportunità di crescita e successo nel tuo percorso universitario. Non lasciarti sorprendere: preparati al meglio e realizza i tuoi sogni!

Partecipa all’Open Day Tutor Up e scopri cosa succederà davvero con la nuova riforma del Semestre Filtro. Durante l’incontro ti guideremo nella comprensione delle nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e ti mostreremo come affrontare con successo gli esami. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

Aperte da poche ore le iscrizioni al semestre filtro per i corsi di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria alla Sapienza Per iscriversi al semestre filtro presso Sapienza Università di Roma sarà necessario indicare, come prima scelta, una delle Vai su Facebook

Ateneo Firenze, corsi semestre filtro medicina al via 1/9 - "I corsi del semestre filtro di medicina dovrebbero partire l'1 settembre e durare fino al 10 novembre: il primo appello è il 20 novembre il secondo il 10 dicembre". Da ansa.it