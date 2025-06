Selvaggia come Spinella L’applauso della Piazza

Selvaggia Lotteringhi della Stufa ha trasformato il suo sogno in realtà, conquistando il cuore della piazza e l’applauso di Siena. Dalla sua prima comparsa nel marzo 2022, ha dimostrato determinazione e passione, portando avanti la tradizione del Palio con coraggio e spirito di squadra. La sua storia è un esempio di come il talento e la dedizione possano superare ogni ostacolo. E questo è solo l’inizio di un percorso straordinario...

di Laura Valdesi SIENA "Farò la fantina e correrò il palio", aveva detto Selvaggia Lotteringhi della Stufa quando, nel marzo 2022, si era affacciata al mondo dei cavalli da Piazza, debuttando in provincia. "Ci vuole una donna, da troppo tempo non c’è", sosteneva sempre nel marzo di quell’anno quando portò Ardeglina alle previsite di ammissione all’Albo. Da allora Selvaggia ne ha fatta di strada. Fra gioie. successi e qualche vicissitudine. Riuscendo ieri a seguire le orme della madre Spinella, detta la ’marchesina volante’: montò tre volte alla Tratta, su Impero nel 1988, poi nel 1990 a luglio e agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Selvaggia come Spinella. L’applauso della Piazza

