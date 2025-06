Selene Calloni Williams suggerisce rituali di bellezza nella sua video-rubrica Agorà

Selene Calloni Williams ci invita a riscoprire il nostro potere femminile attraverso rituali di bellezza e introspezione. Ogni donna custodisce archetipi come Persefone, Artemide e Inanna, energie che plasmano la nostra identità . Nel video, scoprirai una pratica di “Tapping” per risvegliare la dea interiore, mentre nell’articolo troverai domande profonde per connetterti con questa energia. Preparati a un viaggio di scoperta e rinascita...

Ogni donna porta in sé un pantheon di archetipi femminili come Persefone, Artemide e Inanna, che non sono solo figure mitologiche, ma energie interiori che influenzano la nostra esperienza del femminile. Nel video ti suggerisco una pratica di "Tapping" ("picchiettio") per risvegliare la forza della dea che è in te. E nell'articolo qui di seguito, ti suggerisco, invece, una serie di domande che puoi porti per scoprire la dea che ti abita. Come risvegliare la Dea interiore con il tapping. La psicologia immaginale sostiene che ogni donna è una costellazione di queste forze, che si manifestano in sogni, emozioni e decisioni cruciali.

