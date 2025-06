Selena Gomez cambia ancora taglio | non si piaceva con lo Shag?

Selena Gomez, sempre alla ricerca della sua perfezione estetica, ha deciso di cambiare ancora look. Dopo aver sfoggiato uno shaggy bob con frangia, l’iconica cantante e attrice 32enne ha optato per un ritorno alle sue radici: capelli lunghissimi che richiamano gli esordi della sua carriera musicale. La star ha condiviso questa trasformazione su Instagram, lasciando i fan a bocca aperta. Un nuovo capitolo nel suo stile, che annuncia...

Si era appena tagliata i capelli in uno shagghy bob con frangia, ma evidentemente Selena Gomez ha ritenuto non fosse il suo look ideale. E così la star 32enne si è ripresentata su Instagram con capelli lunghissimi, che ricordano lo stile sfoggiato agli albori della sua carriera come cantante. Selena Gomez con i capelli lunghissimi: ritorno al passato. Gomez ha condiviso una storia su Instagram in cui fa il segno della pace all'obiettivo, un selfie che la ritrae con lunghissimi capelli castani leggermente scalati sul davanti. Merito delle extension, come lei stessa ha specificato. Poco dopo sul profilo TikTok del fidanzato e futuro sposo Benny Blanco è comparsa una storia in cui Selena regge un bicchiere di vino, il nuovo look chiaramente visibile.