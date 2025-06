Sei mesi di Presidenza Trump | il passato ed il futuro

Sei mesi di presidenza Trump ci offrono uno sguardo affascinante sul rapporto tra globalizzazione e identità nazionale. L’ascesa del Presidente rappresenta non solo una reazione ai cambiamenti economici, ma anche un tentativo di ridisegnare un equilibrio tra open market e protezione delle radici locali. Ricostruire questa narrazione ci permette di riflettere su come il passato plasmi il futuro, attirando l’attenzione su ciò che potrebbe ancora cambiare in un mondo in continua evoluzione.

Possiamo partire da una premessa: l’ascesa del Presidente Trump è una conseguenza molto chiara della globalizzazione, incarna il volto di coloro che sono rimasti indietro in questo lungo processo che prende avvio convenzionalmente con l’inclusione della Cina nel WTO (l’Organizzazione Mondiale del Commercio) nel 2001. Trump è una conseguenza della globalizzazione, ed incarna il volto di coloro che sono rimasi indietro in questo lungo cammino, ma al tempo stesso è anche un acceleratore di una direzione di fondo che gli Stati Uniti avevano già intrapreso nel recente passato. Da un punto di vista geopolitico, la frammentazione del mondo globalizzato era già stata in qualche modo certificata durante l’epoca di Obama, che nel 2012 formalizzò questo concetto presentando una nuova strategia di lungo periodo della politica americana, annunciando il cosiddetto “pivot to Asia”, certificando che gli assetti del mondo globalizzato erano cambiati e che la Cina era diventata formalmente un avversario strategico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sei mesi di Presidenza Trump: il passato ed il futuro

In questa notizia si parla di: trump - passato - mesi - presidenza

Ucraina, Trump passato dagli elogi a Putin alle minacce di nuove sanzioni - Nel contesto di un momento decisivo per la politica estera americana, Donald Trump riconsidera le sue strategie globali.

Il ruolo è stato affidato da Donald Trump a Thomas Fugate, 22enne senza alcuna esperienza nell’ambito con un passato da commesso in un supermercato ma fervente sostenitore del presidente americano e volontario della campagna “Maga”. La sua nomina Vai su Facebook

Sei mesi di Presidenza Trump: il passato ed il futuro; 9 grafici sui primi 100 giorni di Trump sui mercati; L’aspetto muscolare della Presidenza di Trump.

Una bomba sul debito americano. Trump minaccia i conti pubblici e quello "stupido" di Powell - Dopo negoziati serrati, la manovra "One Big Beautiful Bill" da 940 pagine passa di un voto lo scoglio al Senato, ma incontra le resistenze dei ... Secondo huffingtonpost.it

Eric Trump, chi è e che cosa fa nella nuova America del presidente Usa - Dietro le quinte del nuovo potere trumpiano, Eric Trump guida in silenzio la regia economica e familiare della presidenza. Riporta ilsole24ore.com