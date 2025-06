Segreti di famiglia 2 replica puntata 30 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con “Segreti di famiglia” (Yargi): un episodio ricco di suspense, emozioni e colpi di scena. Ceylin scopre un'inquietante verità, mentre Ilgaz ed Eren si scontrano in un’operazione decisiva. Vuoi rivivere ogni momento? Ecco il video Mediaset in streaming per rivedere la puntata 14 e scoprire cosa riserva il destino ai protagonisti. Non lasciartela sfuggire!

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 30 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin, viene rinchiusa in un nascondiglio insieme alle altre quattro persone rapite e vede inciso nel muro il nome di Neva. Nel frattempo, Ilgaz ed Eren fanno una retata. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 14 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, replica puntata 30 giugno in streaming | Video Mediaset

Segreti di famiglia: anticipazioni trama e novità fino al 30 maggio - Scopri le ultime anticipazioni e novità di "Segreti di Famiglia" fino al 30 maggio. La soap turca, riproposta da Mediaset, continua a sorprendere con colpi di scena e situazioni intriganti, coinvolgendo i protagonisti in trame sempre più complesse.

#SegretiDiFamiglia | TRAME | settimana 16-20 giugno Ilgaz riceve un biglietto minaccioso: se Ceylin non abbandonerà il coltello ritrovato, ci saranno altre vittime… ANTICIPAZIONI ? http://www.tuttotv.info/2025/06/10/segreti-di-famiglia-anticipazioni-dal-16 Vai su Facebook

