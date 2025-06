Sefcovic domani in Usa ' cerchiamo di ottenere il massimo'

Domani, Maros Sefcovic, Commissario UE per il Commercio, sarà a Washington per incontri decisivi con l'amministrazione Trump sul dossier dazi. La sua determinazione è chiara: puntare a un accordo che sia equo e vantaggioso per entrambe le parti. È un momento cruciale che potrebbe influenzare significativamente gli equilibri commerciali tra Europa e Stati Uniti. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questi sviluppi fondamentali.

Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic domani sarà a Washington per nuovi colloqui con l' amministrazione Trump sul dossier dazi. "Posso solo dirvi che vogliamo ottenere il massimo possibile, qualcosa che sia equo per entrambe le parti", ha spiegato in un punto stampa a Bruxelles.

L'Ue al Wto: "Serve una riforma urgente per le nuove sfide". Colloquio tra Maros Sefcovic e Ngozi Okonjo-Iweala #ANSA Vai su Facebook

