Sebastiano Esposito protagonista inaspettato | l’Inter lo aspetta

Sebastiano Esposito sta sorprendendo tutti in questo Mondiale per Club con l’Inter, dimostrando maturità e talento sotto i riflettori. Dopo due titoli conquistati da protagonista, si prepara alla terza sfida contro la Fluminense, confermando il suo ruolo chiave. La sua ascesa non è solo una sorpresa, ma anche un segnale che il talento dei giovani italiani può fare la differenza nel calcio internazionale. E ora, l’attenzione si concentra su quello che potrebbe essere il suo prossimo grande passo.

MERCATO – Prima del Mondiale per Club l' Inter ha cercato un attaccante per non arrivare con esuberi obbligati a giocare titolari o a partita in corso. La dirigenza non è riuscita a chiudere in tempo per Ange-Yoan Bonny dal Parma ed ha lasciato a Cristian Chivu un bel problema da risolvere. Già dal Monterrey l'allenatore ha dovuto fare affidamento a uno di quelli di cui si parla in uscita: Sebastiano Esposito. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e la sua valutazione è di 10 milioni di euro circa.

