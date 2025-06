Se vi arriva questa multa non la pagate | si tratta di una truffa!

Se ricevete una multa inattesa, attenzione! Potrebbe trattarsi di una truffa ben orchestrata, pronta a sfruttare la vostra paura e il vostro senso di urgenza. Negli ultimi anni, le frodi online sono diventate sempre più sofisticate, e questo caso non fa eccezione. Prima di cliccare o pagare, leggete attentamente i dettagli: potrebbe essere un inganno studiato ad hoc per sottrarvi denaro o dati sensibili.

Occhio a questa multa e fate attenzione perchè non è come vi aspettate. La truffa è davvero dietro l’angolo. Negli ultimi anni abbiamo visto come – specialmente a livello online – è molto semplice, purtroppo, addentrarsi in vere e proprie truffe, casi di phishing che avvengono in qualsiasi modo. L’ultimo caso riguarda una multa che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info