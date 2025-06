Se Israele non smette immediatamente di sparare ai cittadini affamati di Gaza sarà davvero colpevole di genocidio

La sofferenza a Gaza è sotto gli occhi di tutti, ma le accuse di genocidio pongono una domanda cruciale: Israele sta commettendo un crimine contro l'umanità? La comunità internazionale deve affrontare questa realtà con fermezza e responsabilità, perché il silenzio o il ritardo nel fermare la violenza rischiano di certificare un dramma che non può più essere ignorato. È tempo di agire, prima che sia troppo tardi.

"Gaza è un universo parallelo", ha testimoniato un ufficiale ad Haaretz. Questo è il nocciolo della questione, la questione del genocidio. Gaza non è un universo parallelo Israele sta perpetrando un genocidio a Gaza? Ora c'è una prova precisa: se Israele non smette immediatamente di massacrar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Se Israele non smette immediatamente di sparare ai cittadini affamati di Gaza, sarà davvero colpevole di genocidio

In questa notizia si parla di: gaza - genocidio - israele - smette

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

Genocidio, apartheid, pulizia etnica: scintille tra la storica ebrea Foa e Parenzo sui crimini di Israele - Video Vai su Facebook

Sally Rooney non smette di sostenere la Palestina (e difende la disubbidienza civile); Il mondo brucia, ma a noi che importa? Quando la guerra smette di fare notizia; Gaza, Albanese a La7: “È genocidio, non sterminio. Non conta il numero di vittime ma la volontà di….

Gaza: Amnesty, “Israele sta commettendo genocidio” - AgenSIR - “Israele ha imposto nella Striscia di Gaza condizioni di vita che hanno creato una miscela mortale di malnutrizione, ... Lo riporta agensir.it

Genocidio a Gaza, un nuovo rapporto di Amnesty International accusa Israele - Wired Italia - Israele sta compiendo un genocidio a Gaza, colpendo deliberatamente popolazione palestinese e infrastrutture civili. Si legge su wired.it