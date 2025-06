Se il medico chiede soldi per il certificato di malattia è corruzione

Nel mondo della sanità, la fiducia e l’etica professionale sono fondamentali. Tuttavia, recenti sentenze come la 19409/2025 della Cassazione evidenziano comportamenti illeciti, come il medico che chiede soldi per rilasciare un certificato di malattia. Questo atteggiamento configura un grave reato di corruzione, minando la trasparenza e il rispetto delle norme. È importante conoscere i diritti e i doveri di ciascuno per tutelarsi adeguatamente e promuovere un sistema sanitario etico e affidabile.

Redatto dal medico di base, il certificato medico di malattia è un documento ufficiale che comprova la temporanea impossibilità a svolgere l'attività di lavoro e contiene le informazioni generali sul problema di salute, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, la sua data di rilascio e l'indirizzo di reperibilità per la visita fiscale. Ebbene, con sentenza 194092025, la Cassazione ha spiegato che è reato chiedere denaro – anche una modica cifra – per emettere certificati medici di astensione dal lavoro, tanto che non si può applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto.

