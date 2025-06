Se anche la guerra diventa Green | lanciate armi che uccidono rispettando l’ambiente

Immaginate un mondo in cui anche i conflitti armati si trasformano in battaglie sostenibili, rispettando il pianeta. Il Green Deal di Ursula von der Leyen propone armi a impatto climatico zero, aprendo uno scenario rivoluzionario e controverso. Ma è davvero possibile conciliare guerra e sostenibilità ? Scopriamolo insieme nell’articolo "Se anche la guerra diventa Green: lanciate armi che uccidono rispettando l’ambiente", un'analisi che invita a riflettere sulle sfide di un futuro sempre più verde.

Il Green Deal imposto da Ursula von der Layen prevede anche l'utilizzo di armi a impatto climatico zero.

