Scuola ed educazione fiscale il bilancio dell’anno 2024-2025

Nell’anno 2024-2025, la scuola si apre a un nuovo orizzonte: l’educazione fiscale. Non si tratta solo di risparmio e investimenti, ma di sviluppare competenze economiche fondamentali per tutti i cittadini, affinché possano navigare con consapevolezza nel complesso mondo finanziario. Un percorso che mira a formare cittadini più informati, responsabili e pronti a partecipare attivamente alla vita economica del paese.

Per educazione finanziaria non si intende solamente quella sui temi del risparmio e dell’investimento ma più in generale sulle competenze economiche di tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it