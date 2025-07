Scuola ed educazione fiscale il bilancio dell’anno 2024-2025

Nel 2024-2025, la scuola diventa il cuore pulsante dell’educazione fiscale e finanziaria, puntando a formare cittadini consapevoli e responsabili. Non si tratta solo di risparmio o investimenti, ma di sviluppare competenze economiche essenziali per affrontare le sfide quotidiane e partecipare attivamente alla vita socio-economica. Un investimento nel sapere che può fare la differenza per un futuro più stabile e prospero per tutti.

Per educazione finanziaria non si intende solamente quella sui temi del risparmio e dell’investimento ma più in generale sulle competenze economiche di tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: educazione - scuola - fiscale - bilancio

Piccoli studenti a scuola di educazione stradale con la polizia - Piccoli studenti dell'Istituto comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa hanno partecipato a una lezione speciale di educazione stradale con la polizia.

ARDEA - PROGETTO ACQUA PER CRESCERE: UN IMPEGNO CONDIVISO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE Il 4 giugno 2025, si è firmato ad Ardea un importante Protocollo d'Intesa tra il Comune di Ardea, rappresentato dal Sindaco Maurizio Cremonini, Vai su Facebook

Scuola ed educazione fiscale, il bilancio dell’anno 2024-2025; LEGGE DI BILANCIO 2025: LE PRINCIPALI MISURE E COSA PREVEDE PER LA SCUOLA; Nidi, centri estivi e disabilità, iniezione di risorse (+26%) nel bilancio regionale.

Educazione finanziaria a scuola: bilancio del primo anno tra entusiasmo, criticità e prospettive - Educazione finanziaria a scuola: bilancio del primo anno tra entusiasmo, criticità e prospettive. Si legge su rtl.it

Primo anno di educazione finanziaria a scuola - evolCoverUrl="2159661_sd_685e7c0d4064a_1751022605. Secondo affaritaliani.it